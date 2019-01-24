Ученые: Строение мозга творческих людей мешает им зарабатывать большие деньги

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В Германии провели исследование, демонстрирующее, что мозг креативных людей «не любит» получать материальные блага.

Ученые из Геттингенского медицинского центра, расположенного в Германии, сообщили, что людям творческих профессий большие деньги не дает зарабатывать их собственная голова. Об этом они написали в работе, опубликованной в ArtNet, информирует enovosty.com/news.

К неожиданному выводу они пришли после проведения серии экспериментов. Исследованием было охвачено 24 добровольца. Людей разделили на контрольную и экспериментальную группы. В одну вошли те, кто трудится на нетворческих работах (страховщики, менеджеры, технологи и т.д.), а во вторую – творческих (музыканты, писатели, дизайнеры и т.д.).

Перед добровольцами через определенные промежутки времени появлялись изображения. Ученые просили людей отыскать на них некоторые цвета и прикоснуться к специальной кнопке. Зеленый цвет оценивался в несколько десятков евро, другие — были бесплатными. Во время этого эксперимента мозг каждого человека исследовался МРТ-аппаратом.

Было замечено, что, когда представители творческих профессий обнаруживали на рисунке зеленый цвет, в их мозгу очень слабо проявляла себя область, отвечающая за вознаграждение. К тому же, когда творческие люди видели «бесплатные цвета», область мозга, отвечающая за удовольствие, реагировала намного сильнее, чем за нахождение зеленого цвета. Представители нетворческих занятий реагировали более интенсивно на вознаграждение, и получали немного меньшее удовольствие за поиск не зеленых цветов.

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Немецкие ученые считают, что у творческих людей особенный мозг. Он сильнее любит сам процесс работы, чем вознаграждение. Помимо этого, исследователи считают, что данная категория человечества трудится лучше, когда делает это просто так, а не за материальные ресурсы.