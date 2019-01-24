Ученые раскрыли секрет долголетия

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Ученые из Южной Корее, узнали в каком случаи наш мозг стареет медленно. А все очень просто — человек должен чувствовать себя моложе своих лет, тогда и мозг замедляет старение.

Специалисты Сеульского национального университета провели масштабное исследование, в ходе которого пришли к такому заключению. Они провели анализ у тех людей, которые чувствуют себя младше своих лет. Оказалось, у них объем серого вещества в разы больше. Добавим, что именно это вещество отвечает за контроль в нашем организме эмоций, слуха, принятия решений и самоконтроль. Также у таких людей очень хорошо развита память. И они отличаются отменным здоровьем, информирует enovosty.com/news.

В эксперименте приняло участие почти 70 людей в возрасте от 59 до 84 лет, их здоровье было в отличном состояние. Все добровольцы проходили МРТ.

Также специалисты отметили, что мозг индивидов, которые чувствуют себя старше своего возраста, скорее всего, будет быстрее стареть. Ученые объясняют это тем, что такие люди не имеют мотивации придерживаться правильного образа жизни из-за чего их когнитивное здоровье ухудшается.