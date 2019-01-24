Стало известно, может ли дезодорант спровоцировать рак

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Медики заявили, что ежедневное использование дезодоранта никак не влияет на образование онкологических опухолей.

Однако, скептики уверенны, что производители этих гигиенических средств используют огромное количество вредных элементов, которые пагубно влияют на состояния человеческого организма, информирует enovosty.com/news.

Ученые в ходе исследование выяснили, что соль, цинк и алюминий, которые входят в состав дезодорантов, только на 0,012 процентов попадают во внутрь организма.

Медики подтвердили, что использование этих гигиенических средств практически безопасно и не несет никакого вреда. Специалисты подчеркивают, что лучше воздержаться от использования антиперспирантов перед лучевой терапией и МРТ. Так как частицы алюминия, которые остаются в подмышечной впадине, могут вызвать ожег.