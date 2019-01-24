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Мужское здоровье: определены продукты, повышающие тестостерон

Главная » Последние новости » Здоровье » Мужское здоровье: определены продукты, повышающие тестостерон
 
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Многие научные исследования доказывают, что некоторые продукты влияют на мужское здоровье не хуже лекарств.

Медики считают, что некоторые продукты способствуют увеличению уровня тестостерона. Именно этот гормон отвечает за рост мышц, укрепление костей и репродуктивное здоровье мужчины, информирует enovosty.com/news.

Предлагаем вашему вниманию список продуктов, повышающих тестостерон.

1. Имбирь. Данный корнеплод очень положительно влияет на мужскую потенцию. Ежедневное употребление имбиря может поднять уровень тестостерона на 17%. Этот продукт можно добавлять в разные салаты, соки и даже чай.

2. Зелень. Листья зеленого цвета обязательно должны быть в рационе представителей сильного пола. В них много магния, который не только улучшает половую функцию, но и уменьшает нервное перенапряжение. Поэтому в ежедневном рационе обязательно должна быть какая-нибудь капуста, шпинат, петрушка или листовой салат.

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3. Жирная рыба. Жирные сорта морской рыбы богаты Омегой-3. Сельдь, скумбрия, форель или мойва отлично укрепляют мужской организм: улучшают сердечно-сосудистую систему и способствуют выработке тестостерона.

4. Гранат. Данный фрукт очень богат антиоксидантами. Эти вещества защищают половую систему от опасных инфекций, а также укрепляют сердечную мышцу.

5. Репчатый лук. Овощ очень благотворно влияет на сосуды и сердце. Помимо этого, он укрепляет мочеполовую систему мужчины.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1365

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