Эксперты выяснили, что происходит в мозгу человека во время сна

Главная » Последние новости » Здоровье » Эксперты выяснили, что происходит в мозгу человека во время сна Эксперты выяснили, что происходит в мозгу человека во время сна

Закрыть Отправить

Британские ученые провели ряд исследований, пытаясь проанализировать процессы, которые происходят в мозгу человека тогда, когда он спит. Благодаря экспериментам экспертам удалось узнать больше информации о функционирующей связи между нейронами, заставляющей мозг форматировать информацию конкретным образом.

Ученые провели эксперимент на грызунах. Они погрузили мышей в состояние очень похожее на фазу медленного сна у людей и выяснили, что сигналы нейронов, отвечающие за восприятие важной информации, во время сна становятся крепче. А вот те нейронные связи, которые отвечают за восприятие второстепенной информации, во время сна ослабевают. Как следствие, во время сна у человека из памяти стираются ненужные воспоминания и не очень важные данные, информирует enovosty.com/news.

По словам ученых, несмотря на то, что мозг обладает чрезвычайным объемом памяти, на поддержку связей нейронов уходит много энергии – около 20 % калорий организма, и это даже без процесса хранения информации. Именно поэтому мозг аккумулирует энергию для наиболее эффективного действия, и сохраняет только действительно важную информацию.

Исследователи полагают, что такой механизм помогает предотвратить перевозбуждению нервной системы, что очень важно для хранения мозгом информации в течение как можно более длительного срока.