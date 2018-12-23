Медики определили главные причины чрезмерного выпадения волос

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С выпадением волос сталкиваются многие женщины и мужчины.

Несмотря на то, что выпадение волос является естественным для людей процессом, их чрезмерная потеря – патология, которая может иметь самые неожиданные причины. Медики подсчитали, что в норме ежедневно человек может терять около 100 волосков, информирует enovosty.com/news.

Потеря большего количества волос может иметь такие причины.

Во-первых, к интенсивному выпадению волос могут привести прически. Если ежедневно заплетать тугие косы, делать кудри и покрывать голову лаком корни могут потерять силу.

Вторым врагом волос является стресс. Было доказано, что из-за нервного перенапряжения волоски выпадают более стремительно.

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Врачи пришли также к выводу, что у сладкоежек волосяные фолликулы ослабляются интенсивнее. Причиной является повышенный уровень инсулина в крови.

Помимо этого, человеческий организм может терять волосы из-за жесткой диеты. Волосы нуждаются в достаточном количестве витаминов и микроэлементов. Особенно важными продуктами для шевелюры считают авокадо, семена льна, оливковое масло и жирные сорта рыбы.

Правильное питания, избегания нервного перенапряжения и легкие прически позволят волосам выглядеть роскошно.