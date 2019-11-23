Ученые рассекретили механизм формирования лени

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Биологи считают, что смогли выяснить, откуда у людей берется лень.

Ученые из Университета Миссури провели масштабный эксперимент, посвященный лени. Специалисты пришли к выводу, что решающую роль в возникновении желания ничего не делать играет генетика, информирует enovosty.com/news.

На протяжении 9 лет биологи проводили исследования на грызунах. Первое поколения, состоящее из 160 крыс, было выведено в 2009 году. В популяцию входили 80 самцов, а также 80 самок. С этого времени ученые начали скрещивать между собой самых активных крыс. А ленивых грызунов соединяли исключительно с ленивыми.

На протяжении 9 лет крысы давали потомство, которое тщательно анализировалось учеными. Оказалось, что дети ленивого отца и ленивой матери отличаются снижением активности одного из генов, который учувствует в продуцировании белка-ингибитора киназы. Таким образом, исследователи установили, что у ленивых родителей более вероятно рождается ленивое потомство. При чем, это свойство запрограммировано генетически, а не является приобретенным.

Биологи считают, что их открытие в будущем поможет предотвращать развитие различных психических болезней.

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