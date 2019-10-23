Назвали причины появления камней в почках

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Специалисты считают, что пищевые добавки провоцируют образования камней в почках.

Не секрет, что соль задерживает жидкость в организме, а она в свою очередь влияет на роботу почек и создает лишнюю нагрузку. Это может стать причиной развития почечнокаменной болезни, информирует enovosty.com/news.

Недавно ученые заявили, что ежедневно можно употреблять не более 3 грамм соли. Если вы не знаете, как уменьшить соль в дневном рационе — откажитесь от фастфудов, колбасных изделий и лапши быстрого приготовления. Также врачи рекомендуют есть меньше мучных изделий.

Отметим, что камни могут появиться и от переизбытка кальция в организме. Диетологи говорят, что нужно контролировать потребление молочных продуктов, орехов и черного хлеба.