Назвали причины появления камней в почках
Специалисты считают, что пищевые добавки провоцируют образования камней в почках.
Не секрет, что соль задерживает жидкость в организме, а она в свою очередь влияет на роботу почек и создает лишнюю нагрузку. Это может стать причиной развития почечнокаменной болезни, информирует enovosty.com/news.
Недавно ученые заявили, что ежедневно можно употреблять не более 3 грамм соли. Если вы не знаете, как уменьшить соль в дневном рационе — откажитесь от фастфудов, колбасных изделий и лапши быстрого приготовления. Также врачи рекомендуют есть меньше мучных изделий.
Отметим, что камни могут появиться и от переизбытка кальция в организме. Диетологи говорят, что нужно контролировать потребление молочных продуктов, орехов и черного хлеба.