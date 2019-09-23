Назвали способ, позволяющий узнать о приближении смерти

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Международная группа ученых заявила, что обычный анализ крови может помощь предсказать продолжительность жизни конкретного индивидуума.

Ученые из Великобритании и Финляндии говорят, что нужно скрупулезно наблюдать за составом аминокислот в крови человека. Он и может предсказать летальный исход человека через 5-10 лет, информирует enovosty.com/news.

Эксперты наблюдают за уровнем глюкозы, лактата и фенилаланина. Это очень важные элементы. Также ученые могут предсказать и долгую жизнь человека, если у него повышен гистидин.

Добавим, что такие анализы на протяжении нескольких лет уже делают во всем мире. Но за такие анализы нужно выложить весьма крупную сумму.