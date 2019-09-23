Назвали продукты, которые очищают почки

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Почки отвечают за очищение организма от вредных токсинов, шлаков и химических веществ.

Медики назвали, какие продукты могут помощь справится с этой задачей, информирует enovosty.com/news.

В рацион питания нужно добавить спаржу, так как она богата витамином К, С и А. Диетологи говорят, что она не вредная для здоровья, содержит минимум калорий и не вредит фигуре.

Также не стоит забывать и о капусте, содержащею полезные витамины и минералы. Но, со слов врачей, ее нужно употреблять в обед, поскольку в это время она лучше всего усваивается.

Ученые отмечают, что если не хотите, чтобы жиры откладывались в сосудах, то употребляйте лук.

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Эксперты советуют исключать из своего рациона жирную и острую пищу, так как это дополнительная нагрузка на почки.