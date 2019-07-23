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Определены специи, улучшающие иммунитет

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены специи, улучшающие иммунитет
 
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Специи можно использовать не только для улучшения вкусовых качеств различных блюд, но и в лечебных целях. Известно, что некоторые приправы способны повышать иммунитет.

Медики уверены, что во многих специях содержаться вещества, благотворно влияющие на иммунитет.

Самой полезной приправой считают куркуму. В Индии ее применяют практически во всех блюдах и даже добавляют в молоко. Известно, что куркума – природный антибиотик и очень хороший антисептик. Жители восточной страны знают, что именно эта специя заставляет организм интенсивнее бороться с болезнями и эффективно используют это свойство, информирует enovosty.com/news.

На втором месте по влиянию на иммунную систему разместились семена пажитника. Данное растение богато витаминами А и С. Также в нем содержится немало кальция. Пажитник не только укрепляет иммунитет, но и помогает поддерживать сахар в норме.

Корица также известна своими общеукрепляющими свойствами. Она благотворно влияет на расщепление углеводов, а также улучшает процесс получения нутриентов из пищи.

Читайте: Стало известно, какие специи повышают иммунитет

Подобным эффектом обладает также имбирь. Его корень – надежная профилактика простудных заболеваний в холодное время года.

Поддерживать иммунитет можно и с помощью обычного черного перца. Он обладает противовоспалительными свойствами и содержит много антиоксидантов.


Автор: Катерина Лукьянчук
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