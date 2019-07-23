Определены специи, улучшающие иммунитет
Специи можно использовать не только для улучшения вкусовых качеств различных блюд, но и в лечебных целях. Известно, что некоторые приправы способны повышать иммунитет.
Медики уверены, что во многих специях содержаться вещества, благотворно влияющие на иммунитет.
Самой полезной приправой считают куркуму. В Индии ее применяют практически во всех блюдах и даже добавляют в молоко. Известно, что куркума – природный антибиотик и очень хороший антисептик. Жители восточной страны знают, что именно эта специя заставляет организм интенсивнее бороться с болезнями и эффективно используют это свойство, информирует enovosty.com/news.
На втором месте по влиянию на иммунную систему разместились семена пажитника. Данное растение богато витаминами А и С. Также в нем содержится немало кальция. Пажитник не только укрепляет иммунитет, но и помогает поддерживать сахар в норме.
Корица также известна своими общеукрепляющими свойствами. Она благотворно влияет на расщепление углеводов, а также улучшает процесс получения нутриентов из пищи.
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Подобным эффектом обладает также имбирь. Его корень – надежная профилактика простудных заболеваний в холодное время года.
Поддерживать иммунитет можно и с помощью обычного черного перца. Он обладает противовоспалительными свойствами и содержит много антиоксидантов.