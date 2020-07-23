Не ожидайте первых прививок против COVID-19 до начала 2021 года, — эксперт ВОЗ

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Исследователи добились «значительных успехов» в разработке вакцин против COVID-19, но первого их применения нельзя ожидать до начала 2021 года, сказал в среду эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин, но в то же время это ключ к подавлению распространения вируса, сказал Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, поскольку ежедневные новые случаи по всему миру находятся на почти рекордных уровнях, информирует enovosty.com/news.

«Мы добились значительных успехов», — сказал Райан, отметив, что несколько вакцин в настоящее время проходят испытания фазы 3, и ни одна из них до сих пор не сработала с точки зрения безопасности или способности вызывать иммунный ответ.

«Реально это будет первая часть следующего года, прежде чем мы начнем видеть людей, которым делают прививки», — заявил он.

По словам Райана, ВОЗ работает над расширением доступа к потенциальным вакцинам и расширением производственных мощностей.

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«И мы должны быть справедливы в этом, потому что это глобальное благо. Вакцины против этой пандемии не для богатых, они не для бедных — они для всех», — сказал он.

Райан также предостерег школы от открытия, пока заболеваемость COVID-19 не будет под контролем. Митинги в Соединенных Штатах по поводу возобновления образовательного процесса усилились, даже несмотря на то, что пандемия разгорается в десятках штатов.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть наших детей в школу, и самое эффективное, что мы можем сделать, — это остановить болезнь в нашем обществе», — сказал он.

Источник: Reuters