Китайские ученые нашли эффективное средство от онкозаболеваний

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Китайские исследователи нашли необычное, но в то же время эффективное средство для борьбы с раком. С его помощью уже удалось подавить рост опухоли у грызунов.

Специалисты Университета Уханя (Китай) обнаружили, что чернила каракатицы обладают противораковыми свойствами. По мнению ученых, данное вещество может полностью уничтожать злокачественную опухоль, информирует enovosty.com/news.

Исследователи установили, что основное противораковое свойство «спрятано» в чернилах моллюска. Именно в них есть такие наночастицы, которые могут преобразовывать клетки-макрофаги М2 в иммунные клетки М1. Именно М2 в большом количестве содержатся в злокачественных новообразованиях. Их противораковая функция сильно ослаблена. А вот М1 – настоящие спасатели. Этот тип макрофагов отвечает за уничтожение опухоли и активацию полезных Т-лимфоцитов.

Китайские ученые уже провели исследование на мышах. Оказалось, что наночастицы, выделенные с чернил каракатицы, вместе с инфракрасным излучением могут убить более 90% раковых клеток и почти абсолютно подавить рост новообразования. Помимо этого, останавливается метастазирование.

До сих пор ученые пытались сами создавать наночастицы для борьбы с раком. Этот процесс был очень трудоемким и дорогостоящим. Обнаружение же наночастиц в каракатицах может сделать лекарство от рака более доступным и эффективным.

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