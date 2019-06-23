Определены самые полезные напитки для употребления в жару

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Холодные напитки летом становятся очень популярными. Несмотря на это, они несут немало вреда для организма.

Холодное питье в жару способно ухудшить состояние здоровья. Из-за попадания в организм прохладной жидкости может возникнуть желудочный спазм, появиться фарингит или воспалиться слизистая горла. Стоит также помнить, что холодные напитки повышают потоотделение, а поэтому телу становится тяжелее переносить высокие температуры, информирует enovosty.com/news.

Медики советуют летом обратить внимание на теплое питье. Утолить жажду поможет слабо заваренный теплый чай. В него также можно добавить лимон или апельсин. Комфортная температура жидкости способствует лучшей температурной регуляции.

Также можно дополнить свой рацион легкими отварами лекарственных растений. Использовать можно, к примеру, шиповник, мяту, ромашку, листья смородины или малины.

Утолить жажду и насытить организм полезными веществами помогут свежевыжатые соки и смузи. Летние фрукты содержат очень много полезных микроэлементов и витаминов, поэтому не стоит упускать момент.

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Ну и конечно, не следует забывать об обычной питьевой воде. Сосудам она очень нужна. Воду необходимо пить комнатной температуры и небольшими глотками.