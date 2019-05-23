Определены продукты, негативно влияющие на зрение

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Злоупотребление некоторыми продуктами питания способно подпортить зрение.

Диетологи сходятся во мнении, что продукты влияют на здоровье глаз. Бесконтрольное поедание некоторой еды может вредить зрению, информирует enovosty.com/news.

Оказывается, белый хлеб содержит большое количество рафинированного крахмала, который вызывает сбои в поджелудочной. Из-за чрезмерного поедания такого сорта хлеба поджелудочная железа продуцирует очень много инсулина и таким образом способствует возникновению близорукости.

Подобным образом действуют и другие «быстрые углеводы»: разнообразные булочки, печенье, макароны и рафинированный рис. Особенно важно уменьшать количество «быстрых углеводов» после 40 лет.

Ухудшить зрение может и злоупотребление кофе. В больших количествах данный напиток сужает сосуды, нарушая кровообращение и в глазах. Уменьшать просвет сосудов может и алкоголь. Спиртное, ко всему прочему, еще и воздействует на тот отдел мозга, который отвечает за зрительное восприятие.

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Негативно на здоровье глаз воздействует и фаст-фуд. В нем содержится большое количество разнообразных добавок и красителей. А чрезмерное количество содержащейся в фаст-фуде соли повышает внутриглазное давление, и даже может спровоцировать возникновение катаракты.