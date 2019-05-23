Найден новый метод эффективного лечения туберкулеза
Австралийские ученые сделали сенсационный прорыв в лечении туберкулез.
Специалисты проверили масштабное исследование, что дало им возможность приблизиться к разработке нового и более эффективного лекарства от туберкулеза, информирует enovosty.com/news.
Эксперты обнаружили фермент, который становится причиной развития этого серьезного заболевания.
Кофактор F420 — фермент, который ускоряет биохимические реакции, он живет в бактерии Mycobacterium tuberculosis. При этом бактерия не имеет возможность синтезироваться в организме человека.
Ученые выяснили, что идентификация ферментов, которые принимают участие в формировании кофактора, поможет сделать огромный шаг вперед в лечении туберкулеза. Они смогут создать эффективное лекарство для борьбы со смертельной болезни.
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