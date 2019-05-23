Медики назвали самый полезный сок для здорового сердца

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Ученые из Нидерландов доказали, что апельсиновый сок — отличное средство для профилактики проблем с сердцем. Они заявили, что достаточно выпивать один стакан свежевыжатого сока каждый день.

Специалисты провели масштабное исследование, которое длилось более 15 лет. В нем принимало участие 30 тыс. человек, информирует enovosty.com/news.

Ученые доказали, что 8 стаканов сока из апельсинов в неделю сокращает вероятность развития инсульта на 25 процентов. А один стакан в день — на 20 процентов. Апельсин содержит вещества, которые оказывают позитивное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, апельсиновый фреш выводит токсины и шлаки из организма. Медики подчеркивают, что он способен значительно понизить уровень холестерина в организме. А также он помогает быстрее восстановится после онкологии.