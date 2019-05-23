Комаровский: С какого возраста можно играть на планшете

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Доктор Комаровский опубликовал новую запись на своей Instagram-странице. В ней он рассказал, когда ребенку можно давать планшет.

Доктор Комаровский на своей странице в Instagram ответил на вопрос о игре на планшете в новом посте, информирует enovosty.com/news.

По мнению эксперта, ребенку не следует давать гаджеты до того момента, пока он не знаком с базовыми основами построения жизни. Причина в том, что виртуальная реальность может сильно повлиять на психическое здоровье, нарушить координацию движений и даже приводить к травматизму.

Комаровский делает упор на том, что в детском возрасте человеку следует как можно больше прыгать и бегать, ведь благодаря активностям улучшается двигательная система, увеличивается объем легких и сердца, а сосуды начинают быть более адаптивными к физическим изменениям.

Когда малыш сидит и смотрит в экран всего этого не произойдет. Доктор пишет: «Вы и ваши дети — заложники грандиозного эксперимента».

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Комаровский сообщил, что категорически против компьютерных игр и игр на планшете до двух лет. После достижения этого возраста следует руководствоваться правилом: на просмотр экрана (любого, в том числе, телевизионного, смартфона и т.д.) в день отводится не более двух часов.

Эксперт напоминает, что игра с мамой и папой намного круче, нежели любая компьютерная программа.