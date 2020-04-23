Вероятность заразиться коронавирусом через предметы или по воздуху маловероятна, — ученые

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Вероятность заражения через предметы или воздушным путем крайне незначительная, а вот если вдохнуть капли мокроты, которые выделяет инфицированный при кашле, вполне может спровоцировать инфицирование. К такому заключению пришли ученые из Германии.

Ученые-вирусологи провели ряд экспериментов с целью выявить способность вируса к выживанию за пределами организма человека. Результаты немного расходятся с общепринятым мнением о том, что инфекция передается через предметы.

Так, вирусологи взяли образцы коронавируса с дверных ручек и других предметов и выяснили, что в лабораторных условиях их невозможно воссоздать. А это значит, что заразиться в супермаркете, ресторане или лифте, касаясь разных предметов, невозможно, поскольку вирус на этих предметах быстро теряет свою активность.К тому же он очень чувствителен к высыханию.

По мнению ученых из Германии, единственным действенным методом заражения остается только вероятность того, что здоровый человек вдохнет каплю с вирусом, которую выделяет инфицированный при чихании или кашле.

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Также существует возможность заражения, когда здоровый человек длительное время достаточно близко контактирует с больным на коронавирусную инфекцию без надлежащих средств защиты.