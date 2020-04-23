В Украине разработано новое лекарство против COVID – 19, начались клинические испытания препарата

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Украина совершила прорыв в лечении коронавирусной инфекции разработав лекарство, которое поможет не просто победить этот опасный недуг, но и предотвратить заражение человека на COVID – 19.

Украинские ученые перешли к стадии клинических испытаний препарата, об этом заявили в пресс-службе Офиса президента Украины, информирует enovosty.com/news.

Новое лекарство, которое разработано отечественными учеными, способно не только качественно бороться с последствиями болезни, но и предотвращать ее появление.

Если клинические испытания пройдут успешно, то применять новый препарат возможно будет и в профилактических целях во избежание заболевания.

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Подробную информацию о данном лекарстве Офис президента предоставит после проведения клинических испытаний препарата.