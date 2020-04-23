В Индии начали лечение больных на COVID – 19 с помощью плазмы, выздоровевших от коронавируса пациентов
В Индии начались клинические испытания по применению сыворотки крови пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции.
В данном исследовании берут участие порядка 500 пациентов. Испытания плазмы на больных с COVID–19 проходит в двух крупных госпиталях Индии, информирует enovosty.com/news.
Ранее данный метод хорошо зарекомендовал себя в лечении пациентов с тяжелой формой заболевания, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.
После переливания плазмы с антителами состояние больного улучшилось. Их отключили от аппарата ИВЛ и перевели в обычную палату.
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Данное лечение не носило официальный характер, но дало прекрасный терапевтический эффект и врачи начали официальные клинические испытания.