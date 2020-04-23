Коронавирус поражает почки, блокируя доступ кислорода к органу, — ученые
Вопреки расхожему мнению, что коронавирус поражает только дыхательную и сердечную системы, ученые института Кливленда обнаружили, что COVID-19 также напрямую влияет на работу почек пациента.
Так, согласно данным доктора Томаса из института урологического и почечного климата из Кливленда, патогенный штамм вируса проникает в клетку и связывается с рецептором под названием ACE2. Интересно то, что данные рецепторы находятся в клетках сердца, легких, а также почек, информирует enovosty.com/news.
Именно поэтому, кроме дыхательной и сердечной системы, вирус негативно влияет на работу почек у пациентов с COVID – 19.
После попадания инфекции кислород к почкам постепенно прекращает поступление, в связи с этим, орган ощущает нехватку кислорода и повреждается. Капилляры не справляются со своей функцией. Кровь перестает циркулировать необходимым образом и почки перестают фильтровать ее.
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