Германия начала клинические испытания на людях вакцины против COVID–19
Германия заявила об испытаниях новой вакцины против коронавирусной инфекции на первых 200 добровольцах. Приняли участие в разработке вакцины две крупные компании - фармацевтическая компания Pfizer и биотехнологический гигант Biontech.
Разрешение на проведение испытаний на добровольцах уже дал институт Пауля Эрлиха, информирует enovosty.com/news.
Вначале вакцина пройдет тест на 200 здоровых добровольцах разного возраста от 18-55 лет. Затем вакцину испытают на более уязвимой к коронавирусу категории людей из, так называемой, группы риска.
Ученые предупреждают, что ждать в нынешнем году массового производства этой вакцины не стоит, даже если клинические испытания покажут позитивный результат.
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