Зеленский: Коронавирус срывает маски с тех, кто наживается на чужой беде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Зеленский: Коронавирус срывает маски с тех, кто наживается на чужой беде (ВИДЕО) Зеленский: Коронавирус срывает маски с тех, кто наживается на чужой беде (ВИДЕО)

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил с уже традиционным обращением к украинцам, в котором рассказал о том, что предпринимает президент и правительство в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Украине.

Так, по словам Владимира Зеленского, сегодня ночью прибыл украинский самолёт из Китая, на борту которого в Украину доставлены аппараты для искусственной вентиляции лёгких, экспресс-тесты, тесты ПЦР, защитные костюмы, медицинские маски и респираторы, а также все необходимое для борьбы с COVID 19. Полученный груз в скором времени будет распределён и направлен в регионы Украины. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того глава государства поблагодарил медиков, пограничников, работников Украпочты, а также весь социально ответственный бизнес за помощь и содействие в предотвращении вспышки эпидемии коронавирусна в стране.

Отдельную благодарность Владимир Зеленский высказал нашим военным на Востоке Украины, которые несмотря ни на какие трудности стоят на защите интересов Украины.

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Владимир Зеленский призвал своих политических оппонентов воздержаться от пиара и политический хайпа в нынешних тяжёлых для страны условиях. Президент сравнил политическое противостояние в нынешних условиях с мародёрством во время войны. В свою очередь, заверив общество, что не будет решать резонансные политические и социальные вопросы в период карантина и возможного чрезвычайного положения в стране.

В завершении Зеленский призвал украинцев к солидарной ответственности и попросил оставаться дома, придерживаясь всех установленных правил карантина.