Поезд с украинцами прибыл из Риги. У многих температура под 40

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Сегодня в Киев в районе 16 час вечера прибыл прибыл поезд из Риги с украинцами. В каждом вагоне есть достаточно много людей с очень высокой температурой тела.

По прибытии в столицу людей не выпустили из вагонов и по информации на 19:30 они по-прежнему находятся заблокированными в поезде. , информирует enovosty.com/news.

В настоящее время на самом высоком уровне принимается решение, что делать с вновь прибывшими соотечественниками, поскольку температурный скрининг показал, что у многих людей выявлена температура, которая дотягивает 40 градусов. Поэтому просто отпустить людей с явными симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в город нельзя.

Как долго люди будут заблокированы в поезде неизвестно. Но согласно нашей информации, в поезде есть люди, самочувствие которых с каждым часом ухудшается.

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