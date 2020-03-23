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Карантин против коронавируса — не панацея, — ВОЗ

Главная » Последние новости » Здоровье » Карантин против коронавируса - не панацея, - ВОЗ
 
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что невозможно побороть эпидемию коронавируса только с помощью ограничения на перемещение. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райян.

Он убеждён, что ограничительные меры могут замедлить распространения коронавируса, но когда они будут сняты, вирус вернётся, информирует enovosty.com/news.

По мнению Райяна, невозможно остановить пандемию исключительно карантинными мерами. В ВОЗ убеждёны, что сейчас главное внимание следует сосредоточить на диагностике заболевания, тестированию максимального количества подозрений на заражение коронавирусом, а также обратить особое внимание на изоляцию тех, кто уже болен, а также тех, кто с ними контактировал.

Именно такой симбиоз предохранительных мер сможет остановить эпидемию не только на момент карантина, но и не позволит ей возобновится после того, как ограничения будут отменены.

Райян также убеждён, что говорить о вакцине можно будет не раньше чем через год. Поэтому уже сегодня надо начинать действовать, чтобы предотвратить распространение пандемии по миру.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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