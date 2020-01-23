В тибетских ледниках найдены 28 новых вирусов

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Международная группа ученых открыла в ледниках Тибета 28 до сих пор неизвестных вирусов. Возраст льда составляет около 15 тыс. лет.

Исследователи из Китая и США в ходе экспедиции нашли в ледниках Тибета 28 ранее неизвестных видов вирусов. Свое открытие они обнародовали в статье издания Sciencealert, информирует enovosty.com/news.

В работе сказано, что вирусы были найдены во льду, возраст которого составляет 15 тыс. лет. Ученые предупреждают, что таяние этого ледника вполне может способствовать распространению древних болезней в нашем современном мире.

Добавим, что вирусы были найдены на 50-метровой глубине тибетского ледника. Чтобы достать их исследователи использовали специальные буры. 33 вируса были найдены в двух пробах древнего льда. Из них 5 уже знакомы человечеству.

Глобальное потепление опасно еще и тем, что способно «стереть» микробную и вирусную информацию, с помощью которой ученые на протяжении многих лет воссоздают климатическую обстановку древнего мира.

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