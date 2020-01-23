Ученые: Аритмию можно предотвратить с помощью популярного лакомства

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Исследователи из Гарварда определили, что умеренное потребление шоколада снижает риск развития сердечной аритмии.

Гарвардские ученые провели исследование и установили, что шоколад благотворно влияет на сердечную мышцу. В частности, данное лакомство снижает риск развития мерцательной аритмии.

По словам специалистов, слишком увлекаться шоколадом не следует. Достаточно съедать несколько кусочков натурального лакомство несколько раз в неделю.

В ходе исследования ученые сравнивали тех людей, которые ели шоколад не чаще одного раза в месяц, а также те, кто употреблял 2-6 порций в неделю. В результате, вторая группа респондентов на 20% реже страдала от аритмии сердца, нежели первая.

Польза шоколада объясняется тем, что в какао-бобах присутствуют флавонолы, которые благотворно влияют на работу кровеносных сосудов.

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Справка. Мерцательная аритмия чаще встречается у людей пожилого возраста. Также заболеванию более подвержены мужчины, нежели женщины. Очень часто недуг сопровождается головокружением, отдышкой и быстрой утомляемостью. На данный момент также известно, что аритмия повышает риск возникновения инсульта.