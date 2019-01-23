ТОП-3 причины несвежего дыхания

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Иногда неприятный запах изо рта беспокоит человека довольно долгое время, он не исчезает даже после чистки зубов и тщательного полоскания. Существует несколько причин того, почему эта проблема проявляется, и они абсолютно не касаются несоблюдения правил гигиены.

Повышенная кислотность желудка, информирует enovosty.com/news.

Иногда причиной несвежего дыхания может быть проблема с желудочно-кишечным трактом. Это может быть симптомом таких болезней, как язва, гастрит, сигналом о проблемах с печенью, желчным пузырем или поджелудочной железы.

Сухость рта

Недостаточное количество выпиваемой воды за день может привести к сухости во рту и, как следствие, — к неприятному запаху. Все дело в том, что слюна является своеобразным барьером для размножения бактерий – она их просто «смывает». Если же слюны недостаточно, микроорганизмы и частички пищи накапливаются во рту и начинают размножаться, что создает неприятный запах. Подобная проблема также может сопровождать людей, которым приходится много говорить в течение дня.

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Слизь носоглотки

Очень часто после перенесенного насморка на задней стенке горла еще некоторое время может скапливаться слизь, которая и является причиной неприятного запаха изо рта. Подобную проблему можно попытаться решить самостоятельно частыми полосканиями горла, а при необходимости обратится к врачу.