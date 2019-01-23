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Рассчитана «формула» супружеского долга

Главная » Последние новости » Здоровье » Рассчитана «формула» супружеского долга
 
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Ученые выяснили секрет крепкого союза. Оказывается, все зависит от того, сколько половых контактов имеют супруги в неделю. Эксперты назвали идеальное количество.

Отметим, что эксперимент длился на протяжении 25 лет. В нем принимало участие две тысячи семейных пар. Как отмечают специалисты результаты весьма прогнозированные. Те пары, которые занимались любовью 1-2 раза в неделю, имели крепкую связь, жили счастливо и вместе справлялись со всеми проблемами. Другие участники отмечали, что редко имеют интимную близость со своими партнерами, в процессе эксперимента большинство из них развелись. Ученые заявили, что если хотите жить душа в душу — регулярно занимайтесь сексом, информирует enovosty.com/news.

Ранее эксперты заявляли, что пары, которые имеют похожие чувство юмора, имеют больше шансов сохранить свой союз.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1974

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