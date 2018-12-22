Ученые назвали алкогольный напиток, который быстрее всего вызывает привыкание

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В ходе исследования было определено, что самое быстро привыкание развивается от употребления пива.

Об этом заявили ученые из Медицинского Университета Индианы. Они уверены, что этот алкогольный напиток является самым сильным «дофаминовым стимулятором». При чем, нет разницы в том, какой уровень алкоголя содержит пиво.

Медики организовали эксперимент. В нем взяли участие 50 мужчин, которые время от времени употребляли разный алкоголь. Ученые установили, что лишь после употребления пива в человеческую кровь выбрасывался дофамин в очень большом количестве. , информирует enovosty.com/news.

Дофамин играет в организме роль нейромедиатора. Его еще называют «гормоном удовольствия».

Из-за того, что пиво провоцирует всплеск этого гормона, у человека очень быстро возникает зависимость. Медики говорят, что организм очень «любит» дофамин и поэтому побуждает человека продолжать пить алкогольный напиток. Человек, употребляющий пиво испытывает приблизительно такое же чувство удовлетворение (согласно уровню дофамина), как и во время поедания вкусной еды, секса или приятного массажа.

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Из-за того, что всплеск дофамина провоцирует возникновение зависимости, ученые пришли к выводу, что пиво очень часто становится главным фактором алкоголизма.