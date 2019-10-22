Психологи рассказали, как бороться со стрессом
Эксперты подчеркивают, что многие наши болезни возникают на фоне длительного нервного истощения.
Психологи говорят, что нужно научиться правильно реагировать на стрессовые ситуации и уметь с ними справляться, информирует enovosty.com/news.
Если вам тяжело это сделать самостоятельно, то не лишним будет записаться на прием к психологу, который сможет разобраться в причине стресса и дать дельный совет. Многие отмечают, что после общения с таким специалистом их жизнь менялась в лучшую сторону, они замечали личностной рост.
Кроме этого, нужно следить и за качеством своего сна. Так как во время сна, наш организм восстанавливается. Медики советуют спать не менее 6 часов. Откажитесь от вредных привычек, они только на время дают чувство облегчения. Лучше займитесь духовными практиками: запишитесь на йогу или на медитацию, которые помогают восстановить нервную систему.