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Психологи рассказали, как бороться со стрессом

Главная » Последние новости » Здоровье » Психологи рассказали, как бороться со стрессом
 
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Эксперты подчеркивают, что многие наши болезни возникают на фоне длительного нервного истощения.

Психологи говорят, что нужно научиться правильно реагировать на стрессовые ситуации и уметь с ними справляться, информирует enovosty.com/news.

Если вам тяжело это сделать самостоятельно, то не лишним будет записаться на прием к психологу, который сможет разобраться в причине стресса и дать дельный совет. Многие отмечают, что после общения с таким специалистом их жизнь менялась в лучшую сторону, они замечали личностной рост.

Кроме этого, нужно следить и за качеством своего сна. Так как во время сна, наш организм восстанавливается. Медики советуют спать не менее 6 часов. Откажитесь от вредных привычек, они только на время дают чувство облегчения. Лучше займитесь духовными практиками: запишитесь на йогу или на медитацию, которые помогают восстановить нервную систему.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 105

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