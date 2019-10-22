Определены главные недостатки офисной работы

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Офисные работники подвержены не только профессиональному выгоранию, но и различным заболеваниям.

Медики сходятся во мнении, что современные люди, работающие в офисе, часто становятся заложниками своей работы. В список неблагоприятных факторов входят частые перенапряжения, повышение тревожности, стрессы и гиподинамия, информирует enovosty.com/news.

Очень часто «белые воротнички» подвержены нервно-эмоциональному перенапряжению, ВСД и невротизму. Помимо этого, психические нарушения нередко провоцируют и возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

Длительное сидение неблагоприятно сказывается на репродуктивном здоровье как женщин, так и мужчин.

Также специалисты обращают внимание на качество воздуха в замкнутом помещении. Очень часто оно желает лучшего. Не улучшают ситуацию и кондиционеры. В результате слабый воздухообмен и постоянно работающие компьютеры делают атмосферу в офисе более напряженной.

Эксперты рекомендуют тем, кому приходится часто находится в офисе, устраивать себе небольшие, но частые перерывы. Во время таких пауз полезно прогуляться, подышать свежим воздухом, покушать или сделать небольшую разминку.