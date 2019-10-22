Диетологи рассказали, как набрать вес

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Многие страдают о того, что не могут обзавестись лишними килограммами. Для таких людей диетологи дали некоторые рекомендации.

Во-первых, нужно заниматься силовыми нагрузками. Так как во время занятием спорта происходит нормализация метаболизма, добавляется мышечная масса и тело приходит в тонус, информирует enovosty.com/news.

Во-вторых, в дневной рацион нужно добавлять семечки и орехи. Они обладают высокой калорийностью, а также насыщают организм полезными жирами. Также особое внимание обратите на арахисовое масло. Бутерброд на его основе может стать отличным завтраком.

В-третьих, если у вас по утрам нет аппетита, то попробуйте делать смузи, они усваиваются гораздо легче.