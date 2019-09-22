Украину накроет мощная магнитная буря

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В конце сентября на нашу страну обрушится мощная магнитная буря. Самыми тяжелыми окажутся 27, 28 и 29 сентября.

Практически весь сентябрь проходил в спокойной геомагнитной обстановке, чего не скажешь про конец месяца. Согласно метеопрогнозу, 27 и 28 сентября нашу страну охватят сильные магнитные бури. Их уровень достигнет второго класса. Добавим, что в текущем году подобного не было. 29 же сентября последствия солнечного волнения будут еще весьма ощутимыми (первый класс бури), информирует enovosty.com/news.

Таким образом, людям, чувствительным к геомагнитным колебаниям, следует подготовиться к возможному ухудшению состояния здоровья.

Готовиться к предстоящим бурям уже можно начинать и сейчас. Медики рекомендуют обратить внимание на свой распорядок дня. Следует к пику солнечной активности упорядочить режим бодрствования и отдыха. Также не надо переедать, ведь тогда все силы организма будут направлены на обработку пищи.

Во время же самой магнитной бури полезно совершать пешие прогулки, подольше находиться на свежем воздухе, а также употреблять достаточное количество жидкости. Самыми уязвимыми категориями 27, 28 и 29 сентября станут люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Не лишним будет запастись лекарствами, нормализирующими давление.

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