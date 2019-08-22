Врачи рассказали, можно ли солить детские блюда
Большинство ученых отмечают, что ребенку первого года жизни нельзя добавлять соль в еду.
Даже немного соли в еде может негативно влиять на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы малыша, информирует enovosty.com/news.
Эксперты добавляют, что соль также негативно влияет на работу почек. Они уточняют, что суточная норма соли составляет не более одного грамма.
Но, желательно исключить соленные блюда и продукты из рациона ребенка. Отметим, в материнском молоке содержится необходимое количество соли.
Педиатры говорят, что не желательно приучать ребенка к соленой пище с раннего возраста. Это также может привести к ожирению. Лучше контролировать его рацион питания и формировать правильные пищевые привычки.
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