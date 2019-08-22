Узнать о болезнях можно по волосам, — ученые

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Состояние волос может указывать на разнообразные болезни. Чтобы узнать, в чем проблема, ученые советуют регулярно обращать внимание на свою шевелюру.

Оказывается, волосы являются своеобразным «сканером» общего состояния здоровья человека. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование в научном издании Journal of Clinical Investigation, информирует enovosty.com/news.

Эксперты выяснили, что проблемные волосы могут указывать на такие проблемы.

1.Нездоровые зубы. Оказывается, недостаток кератина в локонах отображается и на зубах. Если волосы становятся тонкими и ломкими, такой вскоре может стать и зубная эмаль. Кератин – строительный материал, отвечающий за силу и прочность.

2.Депрессия. Если волосы начали выпадать очень сильно, рекомендуется обратить внимание на психическое здоровье. Медики добавили, что ежедневно человек в норме теряет до 80 волосков. Регулярный интенсивный стресс провоцирует истончение и интенсивное выпадение.

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3.Гормональный дисбаланс. Медики считают, что выпадать волосы могут и при приеме контрацептивов. Связано это с нарушением гормонального баланса в организме. В таком случае рекомендуют обратиться к гинекологу-эндокринологу и сменить средство.

4.Проблемы со щитовидкой. Истончение волоса – признак гипотиреоза. Во время этой болезни щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов.