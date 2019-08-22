Стала известна опасность женского пьянства

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Американские ученые выяснили, что алкогольные напитки наносят вред здоровью женщин.

Эксперты говорят, что представительницы женского пола больше склонны к алкоголизму, чем мужчины, информирует enovosty.com/news.

Ученые в ходе эксперимента узнали, что есть новые риски для организма. Отметим, что исследование проводилось на крысах. Оказывается, что у самок алкоголь быстрее разрушал клетки печени, чем у самцов.

Во время эксперимента отобрали четыре самки и четыре самца. Им на протяжении 3 дней давали одинаковое количество алкоголя. Затем проанализировали кровь и состояние печени.

В результате было замечено, что у самок печень больше реагировала на спирт. Наблюдались более сильные повреждения из-за огромного количества жировых отложений в печени.

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