Стала известна опасность женского пьянства
Американские ученые выяснили, что алкогольные напитки наносят вред здоровью женщин.
Эксперты говорят, что представительницы женского пола больше склонны к алкоголизму, чем мужчины, информирует enovosty.com/news.
Ученые в ходе эксперимента узнали, что есть новые риски для организма. Отметим, что исследование проводилось на крысах. Оказывается, что у самок алкоголь быстрее разрушал клетки печени, чем у самцов.
Во время эксперимента отобрали четыре самки и четыре самца. Им на протяжении 3 дней давали одинаковое количество алкоголя. Затем проанализировали кровь и состояние печени.
В результате было замечено, что у самок печень больше реагировала на спирт. Наблюдались более сильные повреждения из-за огромного количества жировых отложений в печени.
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