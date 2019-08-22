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«Мы совершенно не обеспокоены»: ВОЗ отреагировала на наличие микропластика в питьевой воде

Главная » Последние новости » Здоровье » «Мы совершенно не обеспокоены»: ВОЗ отреагировала на наличие микропластика в питьевой воде
 
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Всемирная организация здравоохранения прокомментировала ситуацию, относительно наличия микропластика в воде, а также пригласила ученых к проведению долгосрочных исследований на эту тему.

Специалисты ВОЗ сейчас не считают присутствие микропластика в воде проблемой. Об этом сказано в свежем отчете организации, информирует enovosty.com/news.

Брюс Гордон, один из экспертов ВОЗ, заявил, что присутствует большой разрыв между прогнозируемым объемом вреда и показателями, которые считаются губительными. Относительно теперешних концентраций микропластика в питьевой воде Гордон сказан: «Мы совершенно не обеспокоены».

Вместе с тем в отчете сказано, что если загрязнение планеты будет продолжаться на том же уровне, что и сейчас, долгосрочные перспективы для водных ресурсов непредсказуемы. В будущем микропластик действительно может представлять угрозу для человечества. Чтобы выяснить, насколько он опасен в питьевой воде, специалисты призывают ученых присоединиться к долгосрочным исследованиям.

Еще одна представительница ВОЗ Мария Нейра призвала человечество сократить объем потребляемого пластика.

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Добавим, что каждый год мировой океан «обогащается» на 8 млн тонн пластиковых отходов.


Автор: Катерина Лукьянчук
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