Ученые объяснили механизм защиты от COVID-19 без антител

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Иммунная система помнит, как производить свежие антитела, если это будет необходимо.

Новое исследование показывает, что антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с новым коронавирусом, могут находиться в организме у людей с легкими заболеваниями только несколько месяцев, но это не означает, что защита исчезла или что будет невозможно разработать эффективную вакцину, информирует enovosty.com/news.

«Заражение этим коронавирусом не вызовет пожизненный иммунитет, но антитела — это только часть истории», — сказал доктор Бадди Крич, специалист по инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта.

По его словам, иммунная система помнит, как производить свежие антитела, если это будет необходимо.

Антитела — это белки, которые лейкоциты, называемые В-клетками, связывают с вирусом и помогают устранить его. Самые ранние из них довольно грубые, но по мере развития инфекции иммунная система обучается фокусировать свою атаку и производить более точные антитела.

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Доктор Отто Янг ​​и другие ученые в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе измерили эти более точные антитела у 30 пациентов с диагнозом COVID-19 и их соседей по дому, у которых предположительно было заболевание. Их средний возраст был 43 года, и большинство из них имели легкие симптомы.

Исследователи обнаружили, что период полураспада антител составляет 73 дня. Это соответствует предыдущему докладу из Китая, в котором также говорится о быстро исчезающих антителах.

Но помимо выработки антител, В-клетки развивают память, поэтому они знают, как сделать это снова, если это необходимо.

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«Они начнут действовать очень быстро, когда будет новое заражение вирусом. Как будто они спят, просто ждут», — сказал доктор Крич.

По словам Крича, другие лейкоциты, называемые Т-клетками, также способны атаковать вирус при следующем заражении.

Вакцины, которые побуждают иммунную систему к созданию антител, могут обеспечить более долгосрочную защиту, чем естественная инфекция, поскольку они используют очищенные версии того, что стимулирует эту реакцию.

«Это не должно отговаривать нас от поиска вакцины», — сказал доктор Крич. «Антитела — это только часть борьбы».

Источник: Associated Press