Назвали напиток, разрушающий кости изнутри

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Ученые давно говорят, что сладкая газированная вода наносит вред здоровью. Но недавнее исследование подтверждает тот факт, что она разрушает костную систему.

Эксперты отмечают, что производители добавляют в воду кофеин и ортофосфорную кислоту, которая не дает возможности кальцию усваиваться организму, информирует enovosty.com/news.

Ученые подчеркивают, что сладкая вода снижает плотность костной ткани тазобедренных суставов, а также вымывает кальций из мочи.

Также добавим, что цирроз печени поражает тех, кто любит пить газированные напитки.

Диетологи говорят, что причиной лишнего веса может стать сахар, который входит в состав газированных вод. Эта вода становится причиной образования камней в почках.

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Стоматологи также отмечают, что такие напитки портят зубную эмаль.