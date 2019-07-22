Диетологи рассказали, сколько хлеба можно есть без риска для фигуры

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Медики выяснили, сколько хлеба допускается съедать, если придерживаетесь диеты.

Большинство врачей уверены, что хлеб является основным врагом для фигуры, и советуют его исключать из дневного рациона, информирует enovosty.com/news.

Но, со слов диетологов, многие их коллеги не берут во внимание тот факт, что сейчас многие пекарни делают хлебобулочные изделия из полезных сортов муки.

Они добавляют, что хлеб содержит сплошные углеводы, которых так боятся спортсмены и люди, мечтающие похудеть.

Диетологи подчеркивают, что эти элементы также необходимые нашему организму, так как они заряжают энергией на день.

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Эксперты заявили, что за сутки нужно съедать не менее трех кусков цельнозернового хлеба. Вы обогатите свой организм полезными веществами и не будете иметь страдать от лишнего веса.