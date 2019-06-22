В США приступили к тестированию вакцины против рака

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Американские ученые приступили к тестированию противораковой вакцины. Первоначально ее будут испытывать на собаках.

В США тестируют вакцину против онкозаболеваний. Ученые решили на первом этапе задействовать собак. Они намерены посмотреть, затормозит ли прививка уже присутствующую в организме опухоль, а также предотвратит ли она возникновение рака у здоровых особей, информирует enovosty.com/news.

Тестирование проводит группа специалистов из Аризонского университета. Один из исследователей Стивен Джонсон признался, что уже на протяжении 10 лет ведет поиски в этой области медицины. Он также добавил, что рак – главная причина гибели взрослых собак.

По словам Джонсона, у собак онкозаболевание развивается почти так же, как и у людей. Опухоли часто остаются долго незамеченными и могут внезапно развиваться в старости.

В исследованиях на данный момент задействовано 800 собак. Эксперимент будет продолжительным. Лишь через 3-5 лет ученые смогут сделать выводы об эффективности прививок. Сейчас вакцинируют лишь здоровых особей.

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Добавим, что большинство экспертов-онкологов скептически относятся к противораковым вакцинам. Они считают, что угадать с прививкой практически невозможно, потому что существует очень много видов онкозаболеваний и они все ведут себя по-разному.

Стивен Джонсон на такие разговоры своих коллег ответил, что если существует хотя бы 10-процентая вероятность эффективности прививки, то этот шанс необходимо использовать.