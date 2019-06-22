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Ученые рассказали, сколько пользы в замороженных овощах

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые рассказали, сколько пользы в замороженных овощах
 
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Ученые выяснили, что замороженные овощи сохраняют все полезные вещества.

Эксперты доказали, что такие продукты содержат намного больше витаминов и минералов, чем свежие, информирует enovosty.com/news.

Также в ходе исследования было установлено, что во время термической обработки овощи сохраняют в себе все полезные вещества.

Но ученые подчеркивают, что не нужно покупать замороженные продукты, которые содержат кристаллы льда. Такое хранение считается неправильным. Также смотреть нужно и на сам состав, в него не должны входить соль и сахар.

Ученые из Университета Северной Каролины заявили, что в замороженных ягодах, фруктах и овощах содержится на 70 % больше полезных веществ, нежели в свежих. Это можно объяснить тем, что для заморозки, как правило, используют свежие продукты.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 578

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