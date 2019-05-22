Медики сообщили о страшных последствиях химиотерапии

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Ученые отмечают, что даже несмотря на целый ряд негативных последствий для организма человека, химиотерапия — самый лучший способ в борьбе со злокачественными опухолями.

Ученые говорят, что химиотерапия нарушает работу нервной системы. Могут начаться проблемы с памятью, появится апатия. У некоторых онкобольных наблюдаются галлюцинации, информирует enovosty.com/news.

Кроме этого, специалисты говорят, что часто страдает и мочеполовая система. Развиваются такие болезни, как цистит и уретрит. Гинекологи говорят, что после курса химиотерапии представительницы прекрасного пола могут не иметь детей. Также часто появляется молочница, которая сопровождается зудом, жжением в области гениталий.

Также могут появится проблемы с сердцем. Как результат у людей наблюдается одышка, аритмия, скачки давления. Повышается риск развития инфаркта и инсульта. Не стоит забывать и о печени, которая поддается влиянию препаратов в первую очередь.