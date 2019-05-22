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Cтало известно, какие фрукты нужно есть, чтобы снизить давление

Главная » Последние новости » Здоровье » Cтало известно, какие фрукты нужно есть, чтобы снизить давление
 
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Ученые проводят постоянные исследования, в ходе которых они выясняют, что на ранних этапах гипертонию можно лечить без помощи медикаментов. Просто нужно употреблять правильные продукты питания.

Эксперты говорят, что некоторые продукты могут понижать давление. Главное, чтобы они содержали достаточное количество калия. Диетологи подчеркивают, что фрукты считаются весьма полезными для гипертоников, информирует enovosty.com/news.

Специалисты рекомендуют добавлять их в дневной рацион питания. Употреблять их лучше перед завтраком. Калий, который поступит в организм, ограничит действия натрия, который и повышает давление.

Отличным источником калия является смородина, бананы, черника, абрикос, апельсин. Кардиологи советуют снизить употребление соли, а также регулярно пить минеральную воду.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 298

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