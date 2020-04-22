Вода из-под крана может содержать патогенные коронавирусы, — инфекционист

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Известный инфекционист Владимир Курпита предупредил украинцев о том, что использовать водопроводную воду в качестве питьевой, без предварительного кипячения, крайне нежелательно, поскольку высока вероятность заражения на COVID-19.

Курпита полагает, что потребление водопроводной воды в пищу, или в качестве питья, допустимо только после ее кипячения, поскольку высокие температуры разрушают патогенный штамм коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Что же касается, использования водопроводной воды в бытовых целях, то такую воду можно использовать вместе с моющими средствами, поскольку они способны нейтрализовать вирус. Именно поэтому, врачи считают, что вполне достаточно для дезинфекции рук помыть их под проточной водой с мылом.

Напомним, что в Париже был обнаружен коронавирус в водопроводной системе города. Вирус нашли в трубах, по которым протекает вода для технических нужд столицы Франции, как-то полив газонов или вода для фонтанов. Концентрация вируса в воде была ничтожно мала, тем не менее власти Парижа прекратили использование технической воды.

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