Украина по-прежнему находится на периферии по тестированию населения на SARS-CoV-2

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Украина входит в число стран с самым низким уровнем тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции. На 1 миллион украинцев тестируют всего 1 418 человек.

Украина по-прежнему входит в число стран с наименьшим числом тестируемых на COVID-19. Данные в реальном времени публикует международный портал Worldometers, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно их данных, по количеству тестируемых на один миллион населения Украина находится наравне с Тунисом и Колумбией, пропустив вперед такие страны как Молдова и Албания, не говоря уже о ближайшем соседе России, где этот показатель в разы выше чем в Украине. В России эта цифра составляет порядка 14 682 человек на 1 млн жителей.

Как показывает опыт и практика Китая, успешно поборовшего коронавирус нового типа, именно тестирование и своевременное выявление потенциальных очагов и кластеров заболевания с дальнейшей изоляцией не только уже заболевших, но и контактных лиц, помогли локализовать очаги болезни и избежать нарастания инфицирования внутри страны.

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При таком низком уровне тестирования статистика по заболеваемости в Украине крайне неинформативна, поскольку тестируют, как правило, только тех граждан, у кого уже имеется характерная для COVID-19 симптоматика.

О количестве бессимптомных носителей данного вируса можно только догадываться, поскольку точные цифры может дать только массовое тестирование украинцев.