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Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19
 
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Харьковский бизнесмен Александр Ярославский готов выделить 999 999 долларов тем украинским ученым, кто сможет разработать вакцину от коронавирусной инфекции.

Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19

Ярославский пригласил украинских ученых принять участие в разработке вакцины от SARS-CoV-2. А тем, кому это удастся реализовать это на практике, пообещал почти 1 млн долларов, информирует enovosty.com/news.

Сумму в 999 999 тысяч долларов бизнесмен пояснил тем, что не может дать больше, чем Президент Украины Владимир Зеленский, поскольку это не совсем прилично.

Ранее, Президент Зеленский уже пообещал украинским ученым выплатить 1 млн долларов, если удастся изобрести вакцину от коронавирусной инфекции.

Читайте: Массовое производство вакцины от COVID-19 запущено в Великобритании


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 111

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