Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19 Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19

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Харьковский бизнесмен Александр Ярославский готов выделить 999 999 долларов тем украинским ученым, кто сможет разработать вакцину от коронавирусной инфекции.

Ярославский пригласил украинских ученых принять участие в разработке вакцины от SARS-CoV-2. А тем, кому это удастся реализовать это на практике, пообещал почти 1 млн долларов, информирует enovosty.com/news.

Сумму в 999 999 тысяч долларов бизнесмен пояснил тем, что не может дать больше, чем Президент Украины Владимир Зеленский, поскольку это не совсем прилично.

Ранее, Президент Зеленский уже пообещал украинским ученым выплатить 1 млн долларов, если удастся изобрести вакцину от коронавирусной инфекции.

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