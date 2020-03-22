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«Масок нет, но вы держитесь!»: Кто в Украине наживается на эпидемии коронавируса (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » "Масок нет, но вы держитесь!": Кто в Украине наживается на эпидемии коронавируса (ВИДЕО)
 
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В период пандемии коронавируса, когда межгосударственная борьба за выживание достигла пиковых точек, когда государства экстренно перекупают друг у друга маски, стоят в очереди за аппаратами ИВЛ, пытаясь хоть как-то обуздать распространение эпидемии… В это самое время, украинские производители работают в три смены производят и…. продают респираторы и маски в Европу, оставляя своих соотечественников выживать, согласно принципу естественного отбора.

Так, в эфире испанского телеканала RTVI показали кадры разгрузки респираторов, которые производит украинская компания BUK. Этими кадрами испанский телеканал проиллюстрировал нехватку масок в стране. Не совсем понятно, когда и какое количество респираторов было продано в Испанию. Но, мы констатируем тот факт, что во-первых — это украинский производитель как указано на коробках, а во-вторых маски разгружаются в Испании, а не в украинские аптеки, информирует enovosty.com/news.

Еще 11 марта бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко обнародовал список украинских предприятий, которые продавали маски и респираторы на протяжении последних трёх месяцев. Компания БУК также была в этом списке.

Думаю, нашим правоохранительным органам в лице нового генпрокурора Ирины Венедиктовой стоит обратить взор фемиды в эту неприглядную сторону и жестко дать по рукам некоторым отечественным производителям.

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Я вот не слышала ни об одном громком уголовном деле в связи с массовым вывозом масок из страны. Слышала, что врачи остались один на один без элементарных средств защиты. Слышала, что медсестры шьют маски из марли. Видела, что в аптеках шаром покати. А вот, чтобы кого-то наказали за все это, нет, не слышала.

Некоторые медсестры даже предложили нардепам переквалифицироваться в швеи и помочь Родине решить вопрос с дефицитом.

И ещё одни яркий и совсем свежий пример мародерства во время эпидемии.
Так, 21 марта СБУ пресекла вывоз 80 тысяч респираторных масок. На посту «Тиса» Закарпатской таможни они остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. В таможенной декларации дельцы внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляла больше 3 млн гривен.

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А тем временем в Офисе Президента Зеленского серьезно раздумывают о введении ЧП в стране, посколько рост инфицированных коронавирусом граждан Украины продолжает неумолимо расти. Каждый день регистрируются новые случаи заражения коронавирусом по всей стране. Не исключено, что в ближайшее время Президент внесёт в Раду вопрос о введении чрезвычайного положения.

Киев уже остановил общественный транспорт. Теперь, проехаться в трамвае или маршрутке смогут только те граждане, у которых будет специальный пропуск.

Хочу напомнить, что первым обязательным требованием в начале вспышки эпидемии в Китае было обязательное ношение масок всеми гражданами без исключения.

Я не думаю, что Китай так быстро и эффективно смог бы справится с эпидемией, если бы у 90% населения не было бы возможности элементарно купить маски и дезинфекторы.

У медиков Китая были все доступные средства индивидуальной защити. Например, респираторы, а не марлевые повязки пошитые собственноручно.

И полагаю, если бы китайское правительство обнаружило местных бизнесменов, приторговывающих масками на стороне, было очень не по себе, вплоть до смертной казни.

В периоды катаклизмов и эпидемий, всегда очень четко видно кто есть кто. И каждый бизнес выбирает, что перевесит на их чаше весов, жизни и судьбы сотен тысяч людей, или возможность заработать на этих жизнях.

Есть социально ответственные бизнесы в Украине, которые покупают аппараты ИВЛ и снабжают больницы всем необходимым, а есть мародеры, у которых любовь к деньгам нивелирует все другие человеческие чувства и качества.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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